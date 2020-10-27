القصة الكاملة للطفلة سلمى بعد تذنيبها بسبب عدم سداد مصروفات المدرسة

واقعة مؤسفة تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعدما قامت مديرة مدرسة بتذنيب الطالبة سلمى عمر، لمدة 4 ساعات حيث أجبرتها على عدم التحرك وأن تحمل حقيبتها على ظهرها، بسبب عدم استكمال دفع مصاريف المدرسة.

وحكى والدها، عمر محمود، من المطرية، بداية الواقعة، حيث منعت ابنته ووالدتها من دخول المدرسة في الصباح، حين قال لها مدير الشؤون القانونية أنها ممنوعة من الدخول: "والدتها فوجئت بمنعها من دخول المدرسة، بأسلوب مسيء كأنهم بيطردوها، لكن والدتها أصرت على دخولها، وقالت لهم إن موضوع المصاريف يتناقش مع ولي الأمر، ومع إصرارها وافقت المدرسة على دخولها".

"التعليم" تحقق في واقعة تذنيب التلميذة "سلمى" بسبب المصروفات

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح تحقيق عاجل في واقعة تذنيب تلميذة 4 ساعات بمدرسة قومية الأهرام التابعة للمعاهد القومية، مشيرًا إلى أنه سيتم أولا التحقق من الواقعة وإن كانت قد حدثت بالفعل أم لا، وفي حال ثبوتها سيتم التحقيق مع المخطئين في الواقعة.

وشدد المصدر على أن حضور التلاميذ ليس مرتبطًا بسداد المصروفات الدراسية كاملة، لأن المصروفات تُسدد على دفعات.

وطالب المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، أولياء أمور التلميذة بتقديم شكوى رسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن عقاب تذنيب التلاميذ بسبب تأخر أولياء أمورهم في سداد المصروفات الدراسية غير مقبول.

وأكد أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد على عدم ربط دفع المصروفات الدراسية بحضور الطلاب للحصص الدراسية بالمدارس.