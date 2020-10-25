وزير التعليم: تقسيط المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية على 4 دفعات

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي بالمدارس تزامناً مع بدء ثاني أسبوع من الدراسة، مشيراً إلى أن سداد المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية يكون على دفعتين أو أربع دفعات، وليس ضروريا سداد ولى الأمر المبلغ المستحق دفعة واحدة، منوهاً بأن الطالب سوف يحصل على جميع الخدمات التعليمية دون ربطها بسداد المصروفات الدراسية خاصة الكتب المدرسية.

وقال وزير التعليم، في تصريحات لـ"الوطن"، إن جميع المدارس الحكومية والخاصة والدولية تخضع لعمليات تعقيم وتطهير بشكل دوري، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس وفناء المدارس وتطهير الفصول الدراسية ودورات المياه، وتنفيذ تطبيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل الفصول وأثناء الطابور الصباحي، لمنع انتشار الفيروس، موضحاً أن الوزارة لديها سيناريوهات عديدة حال حدوث أى أزمات من شأنها تهديد العام الدراسي الجديد.

ولفت شوقي، إلى أن الوزارة لم تتلقَ أى شكاوى من قبل أولياء الأمور بالمدارس الحكومية عن تسديد المصروفات الدراسية، مؤكداً أن هناك نسبة إعفاءات كبيرة لن يسدد أصحابها المصروفات الدراسية، تصل إلى 40% من الطلاب، خاصة بعد إضافة مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية للقرار الوزاري المحدد لفئات الطلبة المعفيين من الرسوم الدراسية، موضحاً أن الفئات التى تم إعفاؤها من المصاريف، هى: أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التصامن، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا بدون دخل ثابت، وأبناء مصابى الثورة، طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر ومدارس شمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعى، والطلبة المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

وأضاف شوقي، بأن الوزارة حددت المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2020،2021، لطلاب المدارس الحكومية، موضحا أنه فى مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى 300 جنيه، ومن الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوى حتى الصف الثالث الثانوى 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 200 جنيه، مؤكداً أن الوزارة تعمل طوال الوقت على تقديم تعليم عالى الجودة لجميع الطلاب بمختلف مراحل التعليم المختلفة.