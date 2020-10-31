مصرع 2 وإصابة 24 في 4 حوادث متفرقة على طرق المنيا

لقي شخصان على الأقل مصرعهما، بينهما خفير نظامي، وأصيب نحو 24 آخرين، نتيجة عدة حوادث سير متفرقه بمراكز ومدن محافظة المنيا، اليوم السبت.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بمصرع شخص وإصابة 10 آخرين، في 3 حوادث طرق، حيث لقي خفير نظامي مصرعه، في انقلاب دراجة بخارية على طريق "مصر - أسوان" الزراعي، أمام قرية "أبوان" بمركز مطاي.

كما أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم على طريق الصعيد الشرقي، أمام قرية "الشيخ فضل"، بمركز بني مزار، فيما أصيبت شخصان آخران، نتيجة انقلاب مركبة "توكتوك" على الطريق الدائري بمركز مطاي.

وتلقى مدير أمن المنيا إخطاراً ثانياً بمصرع شخص وإصابة 14، نتيجة انقلاب سيارة محملة بالركاب، على الطريق الصحراوي الشرقي، جنوب مركز ملوي، بحوالي 10 كيلومترات، وبالانتقال تبين أن سبب الحادث انفجار الإطار الخلفي للسيارة.

تم تحرير المحاضر اللازمه بالحوادث المختلفة، وتم نقل جثتي المتوفين إلي مشرحتي مستشفيات مطاي وملوي، بينما تم نقل المصابين إلي مستشفيات أسيوط والمنيا الجامعي، وتم إزالة آثار الحوادث وتسيير حركة المرور، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.