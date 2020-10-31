ضبط سكر ودقيق مجهول المصدر قبل طرحه في أسواق المنيا

أعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، عن ضبط 64 مخالفة تموينية منها 37 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن –خبز غير مطابق للمواصفات – قضايا اخري متنوعة) و27 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات مجهولة المصدر – محال تجارية بدون ترخيص– قضايا تموينية اخرى متنوعة).

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد وجه مديرية التموين بالاستمرار في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق وعلى محطات توزيع الطاقة والمنتجات البترولية، وذلك ضمن خطة المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الأسواق والتأكد من جوده المعروضات على المواطنين، حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

قال المحافظ، إنه خلال الحملات التي نظمتها مديرية التموين، تم ضبط طني دقيق وسكر مجهولي المصدر بمركز مغاغه، مؤكداً على تشديد الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والعمل على رصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجاري والتدليس، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.