أهالي قرية ببني سويف: بيوتنا غرقت بالمياه الجوفية.. والمحافظ: حل المشكلة قريبا

شكى عدد من أهالي قرية بني قاسم التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، من غرق منازلهم بالمياه الجوفية، عقب ارتفاع منسوب المياه في المنازل عن سطح الأرض، قبل أن يعلن محافظ بني سويف عن تدخل الوحدة المحلية للمدينة ورفعها لحوالي 47 نقلة كسح مياه جوفية وخزانات من المناطق المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية وانخفاض منسوب المنازل عن سطح الأرض.

كما أعلن المحافظ تشغيل خدمة الصرف الصحي بالقرية قريبًا، عقب ربطه على محطة معالجة طنسا بني مالو، والذي سينهى المشكلة نهائيًا.

وقال الأهالي "فوجئنا منذ أيام بارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنازل، ما تسبب في غمرها بالمياه، وفشلت حلولنا نحو حل المشكلة بكسح المياه أو ردم الطابق الأرضي بالرمال والأتربة في ظل غرق بعض الشوارع".

وقال محمد أحمد محمود، أحد أهالي القرية "لابد من توصيل خدمة الصرف الصحي بالقرية، وسرعة ربطه على أقرب محطة لنا، لإنهاء المشكلة التي نعاني منها بين الحين والآخر بشكل جذري".

من جانبه، قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنه أصدر توجيهاته إلى المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، لتفقد مشكلة الصرف الصحي بقرية بني قاسم، نظرًا لشكوى بعض المواطنين، وأضاف أن الشكوى جاءت من المنطقة المنخفضة من القرية والقريبة من ترعة الإبراهيمية، والذي يتسبب في ارتفاع منسوب المياه الجوفية ببعض الشوارع، بجانب عدم قيام بعض الأهالي بكسح خزانات الصرف الصحي" الطرنشات" بالقرية.

وتابع: "وفرنا حلولًا مؤقتة تجاه حل المشكلة، وهي كسح المياه من الشوارع والمنازل المتضررة، حيث تم رفع 47 نقلة كسح مياه جوفية وخزانات من المناطق المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية وانخفاض منسوب المنازل عن سطح الأرض بالقرية، ما ساهم في خفض منسوب المياه.

كما أكد المحافظ على قرب تشغيل خدمة الصرف الصحي بالقرية، عقب ربط المشروع على محطة معالجة طنسا بني مالو، والذي سينهى المشكلة بشكل نهائي.