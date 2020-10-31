مواجهة الشائعات والتصدي لحروب الجيل الرابع في مؤتمر بإعلام بني سويف

تقيم كلية الإعلام بجامعة بني سويف، مؤتمرها العلمي الأول تحت عنوان "الإعلام العربي في ظل المنافسة الرقمية وحروب الأجيال.. رؤى واقعية وتحديات مستقبلية"، يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، بقاعة مركز إبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية بدار الأوبرا المصرية، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.

والمؤتمر برئاسة الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام ومقرر المؤتمر الدكتورة أماني ألبرت وكيل كلية الإعلام والمستشار الإعلامي للجامعة.

وصرح الدكتور منصور بأن الجامعة حريصة على وضع أجندة حلول عملية لكل ما يواجه الدولة، في ظل ما تتعرض له الدولة من القنوات المعادية، التي تسعى لبث الفرقة والشائعات وفي ظل التطور التكنولوجي الذي أحدث طفرة بمعالجات الإعلام للقضايا والموضوعات، وغير الخريطة الإعلامية وطريقة المعالجة جاءت فكرة المؤتمر لوضع آليات وحلول.

فيما صرحت الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بأن وضع حلول منطلقة من أساس أكاديمي مدروس له أثر كبير في معالجة المشكلات بشكل موضوعي، وخاصة بسبب ما تواجهه الدولة من حروب الجيل الرابع والخامس والهدف مواجهة الشائعات والتصدي للأخبار الزائفة.

وأشار الدكتور عبد العزيز السيد رئيس المؤتمر وعميد كلية الإعلام، إلى أن المؤتمر الأول ينطلق قويا بمشاركة عربية ومصرية واسعة، والهدف منه هو تقديم أليات ومقترحات يمكن تنفيذها على أرض الواقع، وسيتم رفع تقرير بتوصيات المؤتمر ليساعد في رسم استراتيجيات المواجهة.

وبالإضافة للجلسات تناقش الحلقة النقاشية دور الشائعات والاخبار الزائفة في إدارة المزاج العام للجمهور بحضور أساتذة الإعلام ورؤساء تحرير عدد من الصحف.

وقالت الدكتورة أماني ألبرت إن المؤتمر يضم 52 ورقة علمية تناقش تفعيل آليات مواجهة الشائعات والتصدي لحروب الجيل الرابع والخامس في 5 جلسات علمية يترأسها أساتذة الإعلام في الوطن العربي.

تدور حول التأثيرات المعرفية والسلوكية لبيئة الإعلام الرقمي وتأثير البنية المعلوماتية والدلالية والسيميولوجية على خطاب الإعلام العربي والأمن القومي وحروب الأجيال الرابع والخامس.

جدير بالذكر، أن المؤتمر يعقد على مدار يومين بقاعة مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، وسيتم تكريم عدد من رموز العمل الأكاديمي الإعلامي على هامش المؤتمر تقديرا لدورهم في صياغة وتشكيل عقول الأجيال، بالإضافة إلى تكريم عدد من رواد العمل الصحفي والتليفزيوني من رؤساء مجالس وتحرير بعض الصحف ورؤساء بعض القنوات، نظرًا لدورهم المؤثر كحراس للبوابات الإعلامية الذين يتصدون بمهارة للشائعات.