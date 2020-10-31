  النمسا تعلن الإغلاق العام الثاني لمواجهة كورونا

أعلنت النمسا رسميا مساء اليوم السبت، الإغلاق العام الثاني في البلاد، بعد الارتفاع السريع في عدوى كورونا، وذلك اعتبارا من منتصف ليلة الثلاثاء المقبل، ولمدة شهر.

وقال المستشار النمساوي سباستيان كورتس - في مؤتمر صحفي اليوم عقب عدة اجتماعات حكومية رفيعة المستوى - إن الإغلاق الثاني سيشهد قيودا محددة وصارمة أبرزها عدم الخروج من المنزل في الفترة من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا.

وأضاف أنه سيجري منح استثناءات للمحال التجارية مع إغلاق المطاعم، وذلك وفقًا لما ينص عليه قانون الوباء، مشيرا إلى أنه سيجري عرض القرارات على اللجنة الرئيسية في البرلمان يوم غد الأحد.

وأشار المستشار النمساوي، إلى أن قيود الخروج ستطبق مبدئيًا حتى 12 نوفمبر المقبل، وتمتد الإجراءات المتبقية حتى 30 نوفمبر.

ولفت كورتس، إلى أن هناك عدة استثناءات للخروج، منها العمل وتغطية الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية ورعاية المحتاجين وحقوق والتزامات الأسرة.

ونوه إلى ضرورة الحفاظ على ارتداء الكمامات ومسافات التباعد الاجتماعي وحظر إقامة الاحتفالات داخل المنازل.