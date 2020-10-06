آخر أخبار مصر.. ذكرى حرب أكتوبر وعرض "الممر" وبدء تكليف الصيادلة

تحل اليوم الذكرى47 لانتصار حرب أكتوبر المجيدة، الأمر الذي شغل بال المصريين اليوم وأصبح الأكثر بحثًا على موقع البحث الشهير "جوجل"، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الخدمية التي تمس حياة المصريين.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

السيسي يوجه التحية لأبطال حرب أكتوبر

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير لشهداء وأبطال القوات المسلحة، على استبسالهم في حرب أكتوبر ونصرهم المجيد، مؤكدًا أن القوات المسلحة، مستمرة في سعيها لحفظ كرامة الشعب المصري.

مواعيد عرض فيلم "الممر"

تزامنًا مع ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تعرض عدد من القنوات المصرية فيلم "الممر" آخر الأفلام الوطنية التي جسدت ملحمة العبور من الهزيمة إلى النصر، ويمكن متابعة مواعيد عرض الفيلم على عدد من القنوات المصرية من هنـــــا.

خبراء أرصاد: طقس الغد مائل للحرارة

توقع خبراء الأرصاد أن يسود غدًا الأربعاء طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية.

وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس حارًا في جنوب سيناء، مع رياح نشطة، وأن يكون كذلك في شمال الصعيد، وشديد الحرارة في جنوب الصعيد.

خطوات التسجيل في وظائف الشباب والرياضة

بدأت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ الملتقي التوظيفي الافتراضي بشركة "انفنيكس" للهواتف الذكية، حيث يقوم الراغبون في الالتحاق بوظيفة بالشركة الدخول، ولمزيد من التفاصيل من هنـــــــا.

شروط الحصول على مدفن بـ"سيدي عبدالله"

أعلنت محافظة القاهرة عبر موقعها الإلكتروني، فتح باب التقديم لـ13 مدفن خلال الفترة من 18 حتى 29 أكتوبر الجاري، بمساحة 30 مترًا للمدفن بجبانة سيدي عبدالله الكائنة بمنطقة سيدي عبدالله.

وسيكون التخصيص للمدفن بأسبقية الحجز مقابل 330 ألف جنيه للمدفن الواحد كحق انتفاع، ويُسدد المبلغ كاملًا فور استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة وتمام عملية البحث.

بدء تكليف الصيادلة من دفعتي 2018 و2019

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، بدء حركة التنسيق لتكليف صيادلة من دفعة 2018 دور أول وثانِ وفبراير ويناير 2019، ودفعة 2019 دور أول وثانِ وفبراير ويناير 2020.

وأوضحت الإدارة العامة للتكليف في المنشور الصادر اليوم، أنّ التكليف يتم بنظام التنسيق الإلكتروني العام في ضوء قواعد التوزيع (الاحتياجات - الرغبات - المجموع الاعتباري) وذلك للعمل بوحدات الوزارة بالمحافظات وبعض الجهات الأخرى.

عقوبة محتكري السلع الأساسية

نظم قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، العقوبات التي تصدر بحق كل من تسول له نفسه احتكار سلع أو عدم طرحها للبيع، مع إلزام الأشخاص الذين يمتلكون منتجات غير استراتيجية لغير الاستخدام الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة وكمياتها.

ونصت المادة (71) من نفس القانون، على معاقبة كل من يخالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما اكبر، وحال العودة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.