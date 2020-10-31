وزيري: عرض هدية نابليون للخديوي إسماعيل في متحف العربات الملكية

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن افتتاح الرئيس السيسي، لثلاثة متاحف في يوم واحد في محافظات مختلفة، يعبر عن اهتمام الدولة كلها، مشيرا إلى أن متحف شرم الشيخ يضم 5200 قطعة أثرية تحكي قصة الحضارة المصرية القديمة في عصورها المختلفة، من الدولة القديمة وحتى العصر الحديث، والتراث السيناوي أيضا.

وأضاف "وزيري"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن المتحف يضم العديد من الآثار الجميلة، والقاعة الأساسية تضم خبيئة الحيوانات والطيور التي اكتشفت العام الماضي، وبعض القطع الأثرية التي اكتشفت مؤخرا في منطقتي ميت رهينة، وتونة الجبل في المنيا، والمتحف ظهر بشكل رائع ومشرف أمام العالم كله.

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأن متحف كفر الشيخ، يحكي قصة إيزيس وأوزوريس، والصراع بين حورس وست، والتي قامت على أرض كفر الشيخ قديما، وجرى عرض بعض التماثيل التي تجسد انتصار الخير على الشر.

وأشار إلى أن المتحف الثالث هو متحف العربات الملكية، ويُعرض فيه 40 عربة من أجمل ما يكون، أشهرها على الإطلاق عربة "الآلاي"، وهي التي أهديت من نابليون الثالث وزوجته للخديوي إسماعيل، تزامنا مع افتتاح قناة السويس، ويقال إنه جرى فيها زفاف الملك فاروق، كما استقلها في افتتاح مجلس النواب المصري.

وأكد أن الافتتاحات الجديدة تمثل مقصدا سياحيا مهما جدا، وفي شرم الشيخ يمثل المتحف مقصدا ثقافيا، وكبسولة سياحية مهمة للسياح، ومتحف كفر الشيخ مهم للأهالي في مصر، ومهم أيضا لجذب السائحين لهذه المنطقة، ومتحف المركبات الملكية في منتهى الروعة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح متحف المركبات والذي يضم مجموعة من المقتنيات أبرزها العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع، والتي ترجع إلى فترة حُكم أسرة محمد علي باشا في مصر، كما يضم مجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات، فضلًا عن مجموعة من اللوحات الزيتية للملوك والأميرات التي يرجع تاريخها إلى نفس الحقبة التاريخية.