العناني يعلن افتتاح أول متحف للآثار في شرم الشيخ بـ812 مليون جنيه

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن شرم الشيخ تشهد يومًا سياحيًا حضاريًا ثقافيًا استثنائيًا وهو افتتاح الدولة المصرية 3 متاحف مهمة توقف العمل بها عام 2011 في 3 محافظات مختلفة هي: شرم الشيخ وكفر الشيخ والقاهرة وبتكلفة وتمويل مصري يقارب مليار جنيه.

وأضاف وزير الآثار، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي جامعة الملك سلمان، من مدينة شرم الشيخ، وكذلك عددًا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ: "تشهد افتتاحات اليوم افتتاح أول متحف للآثار بالمدينة السياحية الخلابة شرم الشيخ الذي بدأ العمل فيه عام 2003 وتوقف في عام 2011 بتكلفة إجمالية تبلغ 812 مليون جنيه".

وتابع أنَّ الافتتاحات تشمل افتتاح أول متحف للآثار بمحافظة كفر الشيخ والذي بدأ العمل به عام 2002 إنشائيًا ثم العمل الفعلي عام 2010 بتكلفة إجمالية بلغت 63 مليون جنيه، وافتتاح مشروع ترميم وتطوير متحف المركبات الملكية وهو واحد من أقدم المتاحف النوعية في العالم وواحد من أهم متاحف المركبات في العالم والذي بدأ مشروع تطويره عام 2002 وتوقف عام 2011 بتكلفة إجمالية قدرها 62 مليون جنيه، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بضرورة إيلاء أهمية قصوى لصيانة وحفظ وترميم المواقع الأثرية والآثار كافة، وترميم وإنشاء المتاحف الكبرى وكذلك المتاحف الإقليمية، جرى استئناف العمل بالمتاحف الثلاث بعد سنوات من التوقف.