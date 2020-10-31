خروج الفنان عبدالله حلمي من العناية المركزة بعد تحسن حالته

أكد نجل عازف الكولة الفنان عبدالله حلمي، أن حالة والده الصحية مستقرة، وأنه يتماثل للشفاء بشكل كبير بعد إجراء عملية جراحية.

وأضاف عصام عبدالله حلمي، لـ"الوطن"، أن الأطباء أكدوا أن والده يتماثل للشفاء بعد خروجه من غرفة العناية المركزة، والتي كان دخل إليها بعد إجراء عملية جراحية.

وفي منتصف الشهر الجاري، أكد عصام حلمي، أن والده خرج من غرفة العمليات، ويمكث بالعناية المركزة، وطالب في تصريحات وقتها لـ"الوطن"، جمهور والده بالدعاء له.

وعن موقف نقابة الموسيقيين من متابعة الحالة الصحية للفنان عبد الله حلمي، رفض نجله عصام، التعليق على ذلك، مؤكدًا أن ما يهمه هو الاطمئنان على والده.

ويعد الموسيقار عبدالله حلمي، واحدًا من أهم عازفي آلة "الكولة" بمصر والعالم العربي، وعضوًا في فرقتي عمرو دياب ومحمد منير، وشارك "حلمي"، في أغنيات ألبومات كل من جمال سلامة وحسن شرارة وهاني شاكر ومحمد منير وعلي الحجار.

وكان عبدالله حلمي، قد قال من قبل، إن لديه تلاميذ في تونس والمغرب، وأضاف خلال حواره مع "أنوشكا" ببرنامجها "صالون أنوشكا" والذي يعرض على فضائية "دي إم سي"، أن آلة الناي غالية، لافتًا إلى أنه يمتلك آلة عمرها 300 سنة تقريبًا وتوارثها أبا عن جد، واسمها "الغاب"، موضحًا أن الغاب لونه أبيض ولكن لونها تغير للون البني بسبب عمرها الطويل.