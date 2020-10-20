عازف الناي عبد الله حلمي يدخل العناية المركزة ويُجري جراحة عاجلة

دخل عازف الناي عبدالله حلمي، أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، خلال الساعات الماضية.

وقال محمد حلمي، شقيق "عبد الله" لـ"الوطن"، إن شقيقه أجرى جراحة عاجلة قبل ساعات، بعد توصيات الفريق الطبي المعالج، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة، فيما تم نقله إلى الرعاية المركزة.

وناشد محمد حلمي، الجمهور، بالدعاء لشقيقه "عبدالله" والتماثل للشفاء، حيث إنه في أمس الحاجة لتلك الدعوات، واصفًا إياه بـ"بالثروة القومية".

وكان الإعلامي محمود سعد، قد أعلن عن تعرض الموسيقار وعازف الكولة الشهير عبدالله حلمي، لأزمة مرضية عنيفة، خلال الساعات الماضية، والتى أثرت على صحته وجعلته غير قادر على الحركة.

وقال "سعد"، عبر قناة "النهار"، إن حالة "حلمي"، فى حاجة شديدة للدعاء من قبل كل من يستمع له.

يذكر أن الموسيقار عبدالله حلمي، يعد واحدًا من أهم عازفي آلة "الكولة" بمصر والعالم العربي، ويعد عضوًا رسميًا فى فرقتي عمرو دياب ومحمد منير.

وشارك "حلمي"، فى أغنيات ألبومات كل من جمال سلامة وحسن شرارة وهاني شاكر ومحمد منير وعلي الحجار.

وكان عبدالله حلمي، قد قال من قبل إن لديه تلاميذ في تونس والمغرب، وأنه تم تصدير آلة الناي لعدد من الدول.

وأكمل خلال حواره مع "أنوشكا" ببرنامجها "صالون أنوشكا" والذي يعرض على فضائية "دي أم سي"، أن آلة الناي غالية، لافتًا إلى أنه يمتلك آلة عمرها 300 سنة تقريبًا وتوارثها أب عن جد وهي اسمها "الغاب"، موضحًا أن الغاب لونه أبيض ولكن لونها تغير للون البني بسبب عمرها الطويل.