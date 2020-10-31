عاجل.. أمطار غزيرة تتسبب بإغلاق طريق "رأس غارب - الشيخ فضل"

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، قبل قليل، أنه تم غلق طريق "رأس غارب - الشيخ فضل"، بسبب سقوط الأمطار الغزيرة، وأهابت المحافظة جميع المواطنين توخي الحذر حفاظاً على سلامتهم.

وشهدت بعض المناطق بمحافظة البحرالاحمر، مساء اليوم السبت، سقوط أمطار خفيفة على طريق "الشيخ فضل - رأس غارب"، وتحديداً بمنطقة "الكيلو 70"، وكذلك في عدة مناطق جبلية متفرقة بمدينة مرسى علم، إلا أن الأمطار تزايدت غزارتها بصورة كبيرة.

وتلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر إخطاراً بسقوط أمطار خفيفة بالأماكن سالفة الذكر، لتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة، تحسباً لسقوط الأمطار مجدداً بغزارة، حيث رفعت المحافظة حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، تحسباً لهطول الأمطار وموسم السيول.

واستعرض اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الخطة العامة للحماية من مخاطر السيول، وتوضيح المعلومات والحصر الخاص بآخر وضع بمخرات السيول وكافة المناطق بالبحر الأحمر، كما تم استعراض الخرائط الخاصة بالتنبؤات الجوية خلال الفترة القادمة، ومتابعة المناطق المحتمل سقوط الأمطار بها.