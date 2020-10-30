مستثمرو البحر الأحمر: نسب الإشغال بفنادق الغردقة تصل لـ20% بسبب كورونا

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا والتي بدأت في ضرب العديد من دول أوروبا، تسببت في تراجع الحركة السياحية الوافدة إلى الغردقة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف لـ"الوطن"، أن نسب الإشغال بفنادق الغردقة العاملة حاليًا تبلغ نحو 20% من السعة التي حددتها وزارة السياحة لتشغيل المنشآت الفندقية والمقدرة بـ50% من السعة الاستيعابية للفندق.

وأشار "فلا" إلى أن ارتفاع نسب الإصابات بكورونا بكل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، أدى إلى توقف خطط تلك الدول في إرسال سائحيها لمصر خلال شهري أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل، لافتا إلى أن كلا من أوكرانيا وبولندا هما الدولتان اللتان ترسلان سائحين إلى الغردقة حاليًا، موضحًا أن بدء الدراسة ودخول فصل الشتاء قلل بدرجة كبيرة من تواجد المواطنين المصريين بالمدن السياحية في البحر الأحمر.

عدد الفنادق العاملة حاليًا بالغردقة لا يتجاوزالـ30

وأوضح أن هناك العديد من الفنادق العاملة بالغردقة حاليًا اضطرت إلى غلق أبوابها بشكل كامل، لعدم وجود نزلاء، والبعض الآخر أغلق بعض المباني داخل الفنادق لتقليل المصروفات، مشيرًا إلى أن عدد الفنادق العاملة حاليًا بالغردقة لا يتجاوزالـ30 فندقًا من إجمالي أكثر من 190 فندقا أعيد تشغيلها بداية من شهر يونيو الماضي.

مخاوف من الإغلاق بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا

وأكد عضو جمعية مستثمرو البحر الأحمر أن هناك تخوفات من قبل العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر من أن تؤدي الموجة الثانية من كورونا إلى إعادة الاغلاق الكلي للفنادق، مثلما حدث في بداية ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" فبراير الماضي، ما أدى إلى تكبد الفنادق خسائر فادحة، نظير غياب السياح وتكاليف إجراء الصيانة قبل إعادة التشغيل، منوهًا بأن المنشآت الفندقية والسياحية المصرية التزمت منذ إعادة تشغيلها بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من قبل وزارة السياحة، ما ادى إلى أن نسب الإصابات بين السائحين والعاملين خلال الـ4 شهور الماضية "صفر%".