سقوط أمطار على مدن محافظة البحر الأحمر

شهدت محافظة البحر الأحمر تساقط أمطار خفيفة على مرسي علم ومدن الجنوب وطريق الشيخ فضل رأس غارب ، وتحديدا بمنطقة الكيلو 70، كذلك بعدة مناطق جبلية متفرقة بمدينة مرسى علم.

كانت تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر اخطارًا بسقوط الأمطار الخفيفة بالأماكن سالفة الذكر لتوخى الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لسقوط الأمطار مجددا بغزارة، حيث رفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد للقصوى تحسبا لهطول الأمطار وموسم السيول .

كان استعرض اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لخطة العامة للحماية من مخاطر السيول، وتوضيح المعلومات والحصر الخاص بآخر وضع بمخرات السيول وكافة المناطق بالبحر الأحمر؛ كما تم استعراض الخرائط الخاصة بالتنبؤات الجوية خلال الفترة القادمة، ومتابعة المناطق المحتمل سقوط الأمطار بها.

وأشار المحافظ خلال الاجتماع إلى أن ما قامت به المحافظة من إنشاء سدود وبحيرات، ساهم بشكل كبير فى حماية مدينة الغردقة ومدن المحافظة من السيول حال حدوثها، مشددا على ضرورة رفع أقصى درجات الاستعداد والالتزام وتطبيق الخطة الموضوعة لمواجهة الأمطار واستعداد التمركزات المحددة بكل مدينة، المزودة باللوادر وسيارات الإنقاذ وكاسحات وسيارات الشفط، للسيطرة على أى أمطار، وسرعة التحرك لإنقاذ حياة المواطنين.