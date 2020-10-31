كريم قاسم عن أول ظهور له بالجونة بعد تعافيه من كورونا: خلقنا لكسر النمطية

نشر الفنان كريم قاسم عبر حسابه بموقع "فيس بوك" صور إطلالته خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الرابع، حيث ظهر ببدلة سوداء مطرّزة لفتت أنظار الحضور إليه.

وعلق "قاسم"، قائلًا "القوالب النمطية موجودة فعلًا، لكننا خُلقنا لنكسرها".

واختتم مهرجان الجونة السينمائي دورته الرابعة بحفل الختام الذي أقيم في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أُعلنت الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان، والتي تبلغ قيمتها المادية نحو 224 ألف دولار أمريكي.

وقدمت الحفل الإعلامية والممثلة ناردين فرج، وجرى تكريم الفنان خالد الصاوي، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، ضمن فعاليات الحفل أيضًا، وتحدّث الصاوي، عن سعادته بهذا التكريم، خاصة أنه يأتي من مهرجان الجونة السينمائي الذي يعتبره واحدًا من أهم الفعاليات السينمائية في المنطقة العربية بأسرها.

كما أُعلنت جائزة خالد بشارة لصنّاع السينما المستقلة في مصر، والتي ستُمنح سنويًا لدعم صنّاع الأفلام المصريين الشباب، وتُقدر قيمتها بـ10 آلاف دولار أمريكي.

يذكر أن كريم قاسم، نشر فيديو يحكي فيه تجربته بعد إصابته بفيروس كوفيد 19 بهشتاج "#الكورونا مش عيب"، واستعرض تجربته كاملة من لحظة اكتشاف إصابته وحتى اليوم وهو في مرحلة الشفاء الكامل.

وقال في الفيديو: إنه تردد كثيراً في أن يقوم بهذا الفيديو، ولكن هدفه هو أن يؤكد أن مرض كورونا أو الفيروس "مش عيب" ويجب أن لا نخفي ذلك الأمر، وأن يقوم المصاب بالإبلاغ إذا ظهرت عليه الأعراض لكي يأخذ من حوله حظرهم لأن العيب أن يصاب الفرد بالفيروس ويخفي الأمر.

وأضاف أن كورونا فيروس خطير، ولكن لا يجب الفزغ وأخذ الاحتياطات، مشيرًا إلى أن أغلب الشباب يستطيعون العلاج في المنزل بأخذ بروتوكول العلاج والالتزام به دون الحاجة للذهاب للمستشفى.

يذكر أن أحدث أعمال كريم قاسم كان مشاركته في مسلسل "لما كنا صغيرين" في شهر رمضان الماضي، ومسلسل "مملكة إبليس" على منصة "شاهد"، والذي ينتظر عرض الفصل الثاني قريباً، ومؤخراً عرض له فيلم "ليل خارجي" والفيلم العالمي "سواح" على منصة نيتفلكس.