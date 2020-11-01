حظك اليوم الأحد 1-11-2020 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

يتمتع مولود برج الدلو بشخصية طفولية ومألوفة، كما أنّ لديه الكثير من الأصدقاء ويحب الانسجام دائمًا مع الآخرين.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك ينبئ بشد وجذب في علاقاتك فابتعد اليوم مسافة كافية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تبدو مرهف الإحساس، وتميل لاسترجاع الماضي، وعليك أن تقاوم مشاعر الإحباط.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة الأمريكية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.