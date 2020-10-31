حمو بيكا بعد حكم حبسه عامين: رميت حمولي عليك يا رب

علق مغني المهرجانات حمو بيكا، على قرار حبسه عامين، ونشر بيكا صورة له، من داخل شركته عبر إنستجرام قائلا: "رميت حمولي علي الله".

قضت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية بمعاقبة مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا"، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة تغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بـ"سب وقذف" الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

وقال "ياسر قنطوش"، محامي نقابة المهن الموسيقية، لـ"الوطن"، إن المحكمة عاقبت "حمو بيكا"، في حكمها في أول درجة، بالحبس والغرامة المالية، بالإضافة إلى صدور قرار ضبط وإحضار المدعى عليه للمثول أمام القضاء في الجلسة المقبلة.

وأضاف "قنطوش" أن "حمو بيكا" لا بد أن يمثل أمام القضاء في الجلسة المقبلة، داخل القفص، لأنه حكم أول درجة.

وكان محامي نقابة المهن الموسيقية قد تقدم ببلاغ إلى نيابة الدخيلة في الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة، اتهم فيه المطرب الشعبي "محمد محمود مصطفى سيد أحمد"، الشهير بـ"حمو بيكا"، باقتحام منشأة عامة، وتحريضه على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.

وقال محامي النقابة، في دعواه، إن "حمو بيكا" اعتدى لفظياً على الفنان هاني شاكر، ووجّه له السباب، خلال وجوده بنقابة الموسيقيين، كما اتهمه بـ"ممارسة البلطجة"، للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء، دون توافر الشروط اللازمة للحصول على التصريح، بعد عرضه على اللجنة الفنية المسئولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.

وكانت نيابة الدخيلة باشرت التحقيق مع "حمو بيكا"، وأخذ أقواله في واقعة "سب وقذف" هاني شاكر، وممارسة أعمال "بلطجة"، أثناء وجوده داخل نقابة الموسقيين، للحصول على تصريح لحفل فني، وقام بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص به يُظهر فيه استياءه من اللجنة والنقابة واتهمهما بالإصرار على التعنت معه.