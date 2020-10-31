إخلاء منزل مأهول بالسكان عقب انهيار شرفة أحد الطوابق بكفر الشيخ  

أخلت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الشيخ، قبل قليل، سكان منزل قديم بمنطقة "تقسيم 4"، في مدينة كفر الشيخ، اليوم السبت، عقب انهيار جزئي لإحدى شرفات المنزل.

وتلقت شرطة النجدة بلاغاً من أهالي بمنطقة "تقسيم 4"، بمدينة كفر الشيخ، يفيد بانهيار شرفة منزل قديم آيل للسقوط، ومأهول بالسكان، مما يعرض حياتهم للخطر.

انتقلت قوة من الشرطة لفحص البلاغ، وتبين من خلال المعاينة أن المنزل ملك "كريمة محمد الزواوي"، ومكون من 4 طوابق، وجرى انهيار شرفة الطابق الرابع بالمنزل.

وتبين انهيار الشرفة وحدوث تآكل في سقف الطابق الرابع، ما يستلزم استدعاء المختصين من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة كفر الشيخ، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حياله.

وذكرت الوحدة المحلية أن الأهالي فوجئوا بسقوط أجزاء خرسانية في الشارع، وهي خاصة بشرفة الطابق الرابع، ووفق ذلك جرى إخلاء المنزل من السكان، وتقرر تشكيل لجنة لمعاينة المنزل، لتحديد صلاحيته من عدمه.