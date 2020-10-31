الفريق محمد فريد يلتقي وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان السودانية

أجرى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مباحثات بالخرطوم، على رأس وفد رفيع المستوى ضم قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، استهدفت المباحثات الإجراءات التنفيذية لنتائج زيارة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني مؤخرا إلى القاهرة، وتوافق القيادتين المصرية والسودانية، حول ضرورة الإسراع بتطوير مجالات التعاون العسكري والأمني، بما يعزز قدرات الجانبين، على مواجهة التحديات لأمنهما القومي ومصالحهما المشتركة.

بدأت المحادثات بلقاء ثنائي مع رئيس هيئة الأركان السودانية، حيث أكد الجانبان على خصوصية العلاقات والروابط بين مصر والسودان، أعقبه اجتماع موسع لوفدي البلدين، تم خلاله استعراض التحديات الإقليمية، وبحث سبل تطوير مجالات التعاون العسكرى الحالي، وإطلاق مجالات جديدة تتناسب مع خطورة التحديات الراهنة.

وتلبي طموحات البلدين فى الأمن والاستقرار والتنمية، حيث تم الاتفاق على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لكل أفرع القوات المسلحة خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف التعاون فى مجالات التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والتأمين الفنى والصناعات العسكرية، فضلاً عن دور القوات المسلحة فى البلدين فى مشروعات التنمية والبنية الأساسية.

وأكد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على عقيدة القوات المسلحة في اعتبار القدرات العسكرية رصيدا للسودان، واعتبار القدرات العسكرية السودانية، رصيدا لمصر.

والتقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوزير الدفاع السوداني، حيث استعرض الجانبان، خصوصية الروابط التى تجمع البلدين وقواتهما المسلحة، وتوفير الظروف والمناخ الملائم لإطلاق آفاق جيدة للتعاون العسكري المشترك، ومن المقرر أن تستكمل المباحثات غدا، بعقد اجتماع موسع لاستعراض النتائج النهائية للمباحثات والمخطط الزمنى للتنفيذ.