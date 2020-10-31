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محمود مسلم

كورونا يقترب من أردوغان.. المتحدث باسم رئيس تركيا يعلن إصابته بالفيروس

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وكالات
09:05 م | السبت 31 أكتوبر 2020
أردوغان

أردوغان

كشف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم السبت، عن أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، منذ بعض الوقت.

وقال الناطق باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي يعتبر من أقرب مستشاريه، في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر: "أنا حاليا في المرحلة الأخيرة للعلاج من فيروس كورونا مع أعراض خفيفة. أنا بخير الآن، شكرا لكم. وأشكر جميع من يتصل ويسأل عن حالتي وبعث رسائل"، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إصابته وزوجته وابنتيهما بفيروس كورونا، حيث يخضعون الآن، لعلاج منزلي.

وتواجه تركيا، في الأسابيع الأخيرة، ارتفاعات جديدة للإصابات بفيروس كورونا المستجد، التي تفوق مستوى 2000 حالة يومياً، مع رصد أكثر من 70 وفاة.

وعلى الرغم من ذلك قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أمس الجمعة، إن سلطات بلاده لا تزال تسيطر على الأوضاع الوبائية.

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