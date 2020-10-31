تركيا تهتز.. 3 زلازل تضرب البلاد في 24 ساعة

بعد الأزمات الاقتصادية الضخمة التي تفتك بها، يبدو أن الطبيعة غاضبة على أنقرة حاليا، لتشهد تركيا في غضون 24 ساعة 3 زلازل قوية هزت البلاد وخلفت ضحايا ومصابين وأسقطت منازل وسببت أزمات مادية.

وقبل دقائق قليلة، شهدت تركيا الزلزال الثالث بها، بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ضرب مدينة إزمير التركية، حيث أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الزلزال الجديد وقع في الساعة 08:31 بالتوقيت التركي في بحر إيجة، قبالة منطقة سفري حصار في إزمير، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

زلزال قوي يضرب أزمير ويسبب "تسونامي" جزئي

وقبل ساعات، صباح أمس الجمعة، ضرب زلزال قوي ولاية إزمير غربي تركيا، بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة "سفري حصار" غربي تركيا، على بعد 17 كيلومترا من سواحل قضاء سفري حصار، وعلى عمق 16.54 كيلومتر، وفقا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية.

ومنذ قليل، أعلنت السلطات التركية عن ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير، الذي ضرب غربي البلاد إلى 24 قتيلا وأكثر من 800 جريح، تفيد بانهيار نحو 20 مبنى جراء الزلزال، وأنه تم تشكيل خلية أزمة تابعة لها إثر زلزال إزمير، مع تكليف مروحيتين بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، فيما أوضحت "آفاد" أن المنطقة شهدت 244 هزة ارتدادية، 24 منها قوتها فوق 4 درجات، عقب الزلزال.

زلزال في مياه إيجه

ولاحقا، أعلنت السلطات التركية أن زلزالا ثانيا وقع مساء أمس الجمعة في مياه بحر إيجه قبالة سواحل غرب البلاد، حيث قالت "آفاد" إن الزلزال الثاني بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر وهو وقع قبالة ولاية آيدن عرب تركيا.

وأكدت تقارير ووكالات أنباء تركية، أن الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجة قبالة أزمير تسبب بحدوث موجات مد عاتية جزئية "تسونامي"، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وفي حسابها على موقع "تويتر"، أوضحت وكالة الأناضول: "حدوث تسونامي جزئي في منطقة "سفري حصار"، جراء زلزال إزمير ومعلومات أولية عن إصابة شخص".

بينما ذكر موقع "سي إن إن ترك"، أن الزلزال كان مركزه قبالة ساحل مقاطعة سفيريهيسار بإزمير، ونشرت مقاطع مصورة لآثار الزلزال وحالة الذعر وسط الأهالي، حيث شعر السكان بالزلزال في المحافظات المجاورة وكذلك في إزمير.