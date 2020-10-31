نقابة الموسيقيين: الحكم على بيكا انتصار لدولة القانون

قال طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي باسم نقابة الموسيقيين، إن الحكم على مغني المهرجانات حمو بيكا بالحبس لمدة عامين، يعد انتصارا لدولة القانون، بعد أن قام بيكا باقتحام النقابة.

وأضاف "مرتضي"، لـ"لوطن"، أن الحكم أعاد حق النقابة، وأكد على أن النفيب هاني شاكر، يعمل بكل جد من أجل خدمة الموسيقيين.

وكان تقدم مغني المهرجانات حمو بيكا، بطلب استئناف ضد حكم حبسه، بعد أن قضت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبته بالحبس لمدة عامين مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة تغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

فيما علق مغني المهرجانات حمو بيكا، على قرار حبسه عامين، بنشر صورة له، من داخل شركته عبر إنستجرام، قائلا: "رميت حمولي على الله".

يذكر أن محامي نقابة المهن الموسيقية، قد تقدم ببلاغ إلى نيابة الدخيلة في الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة، اتهم فيه المغني الشعبي محمد محمود مصطفى سيد أحمد، الشهير بـ"حمو بيكا"، باقتحام منشأة عامة، وتحريضه على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر، وقال محامي النقابة في دعواه، إن حمو بيكا، اعتدى لفظياً على الفنان هاني شاكر، ووجّه له السباب، خلال وجوده بنقابة الموسيقيين، كما اتهمه بـ"ممارسة البلطجة"، للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء، دون توافر الشروط اللازمة للحصول على التصريح، بعد عرضه على اللجنة الفنية المسؤولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.

وباشرت نيابة الدخيلة التحقيق مع حمو بيكا، وأخذ أقواله في واقعة "سب وقذف" هاني شاكر، وممارسة أعمال "بلطجة"، أثناء وجوده داخل نقابة الموسقيين، للحصول على تصريح لحفل فني، وقام بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص به، يُظهر فيه استياءه من اللجنة والنقابة واتهمهما بالإصرار على التعنت معه.