"قشطة بالزبادي" لـ الليثي ولوردينا تتصدر تريند يوتيوب مصر

تصدر الفنان محمود الليثي، تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعد ساعات قليلة من طرح أغنيته الجديدة "قشطة بالزبادي"، والتي تشاركه فيها الراقصة البرازيلية لوردينا.

وقال الليثي، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "الحمد لله، بفضل الله ثم أنتم.. تريند رقم واحد".

وكان محمود الليثي، نشر صوره تجمعه بالمطرب الشعبي أحمد عدوية، كاشفا عن نصيحة عدوية، له وللفن الشعبي الفتره المقبلة.

وعلق "الليثي" على الصورة بحوار دار بينه وبين نجم الأغنية الشعبية، الذي قال له "خالي بالك من نفسك ياليثي"، ليرد الأخير: "حاضر ياعم مدرسة الفن الشعبي في الأرض"، معلقا "الأسطورة أحمد عدوية".

وانتهى محمود الليثي، مؤخرا من تصوير كليب جديد يجمعه بالثنائي عبدالباسط حمودة وأحمد شيبة، في أغنية تحمل عنوان "حملوني"، وهي من ألحان محمود الليثي، وتوزيع باسم منير.

وقال مصدر لـ"الوطن"، إن الأغنية جرى تسجيلها قبل أكثر من أسبوع من تصويرها، وجرى تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي، ضمن أحداث فيلم "صابر وراضي" لأحمد آدم، في ديكور من تصميم مصطفى مرتضى وسامح مراد.

وتدور أحداث الأغنية في حفل نظمه أحمد آدم، الذي يقوم بدور ملياردير ضمن أحداث الفيلم لأصدقائه، ويظهر في المشهد أبطال الفيلم.