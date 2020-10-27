محمود الليثي يصل مهرجان الجونة بعد تعافيه من كورونا

وصل منذ قليل عدد من الفنانين مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الرابعة، لاستكمال فعاليات المهرجان الذي بدأ الجمعة الماضي.

ووصل كل من الفنان محمد جمعة، والفنان محمود الليثي، الذي أعلن تعافيه مؤخرا من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الفنان عمر الشناوي.

وعانى الفنان محمود الليثي وأسرته من فيروس كورونا المستجد على مدار 15 يوما، والذي انتقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وكان الفنان يأخذ كل احتياطاته قبل الإصابة، لكنه يؤكد أن إصابته كانت محنة من الله ليختبر به صبره، خاصة بعد إصابة زوجته ووالدته.

يذكر أن عددًا من النجوم، حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبوضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية، وهو يعتبر المهرجان الأول الذي يتحدي الـ"كورونا"، ويحافظ علي جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، والتنبيه علي الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يتم التعقيم الذاتي علي البوابات.