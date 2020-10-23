تفاصيل 15 يوماً في حياة محمود الليثي خلال إصابته بفيروس كورونا

علي مدار 15 يوماً، عاني الفنان محمود الليثي وأسرته بفيروس كورونا المستجد، والذي انتقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي التقرير التالي نوضح محطات "الليثي" منذ بداية المرض وصولاً إلى مرحلة التعافي.

- أكد "الليثي" خلال فيديو نشره عبر صفحته الشخصية أن سبب إصابته بالفيروس غير معلومة.

- كان الفنان يأخذ كافة احتياطاته قبل الإصابة، لكنه يؤكد أن إصابته كانت محنة من الله ليختبر به صبره، خاصة بعد إصابة زوجته ووالدته .

- وصف "الليثي" ما شعر به خلال فترة مرضه بـ"دور برد شديد" قائلا، "انتظمت في العلاج والراحة التامة، علي عكس ماأصاب والدتي وزوجتي بأعراض مرضية صعبة".

- انتقل الفنان إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه أتم باقي أيام شفائه بمنزله .

- كشف "الليثي" عن سلبية المسحة الأخيرة من فيروس كورونا، وإعلانه تعافيه من المرض.

يذكر أن الفنان محمود الليثي أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، بالاضافة إلى إصابة زوجته ووالدته .

وكتب "الليثي" عبر حسابه الشخصي "فيس بوك"، "عندي كورونا بقالي اكتر من عشر أيام وحالتي مستقرة الحمد لله"، مضيفا، "طالب من كل حد يشوف البوست يدعي لأمي وزوجتي لأن حالتهم غير مستقرة ومحتاجين دعاء وأسف لو حد اتصل ومردتش".

ووجه "الليثي"، الشكر لكل من دعا له وأسرته قائلا، "عندما كتبت منشورا خاصا بي كنت محتاج لدعواتكم من قلبي"، كما وجه الشكر لوزارة الصحة وطاقم الأطباء كاملا.

وكان آخر ظهور له خلال حلقات برنامج "Snl بالعربي" في موسمه الجديد، وكانت ضيفة الحلقة هيفاء وهبي.