عضو لجنة العرض المتحفي بـ"الآثار": افتتاحات مهمة في نهاية العام

قال الدكتور مختار الكسباني، عضو اللجنة العليا للعرض المتحفي بوزارة الآثار، إن افتتاح 3 متاحف اليوم السبت، هو مجرد بداية لافتتاحات كثيرة ستتم في نهاية العام الجاري، وهي افتتاحات مهمة جدًا، للتعريف بالحضارة المصرية للعالم كله.

وأضاف "الكسباني"، في مداخلة مع برنامج "مانشيت" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم على قناة "Extra News" الفضائية، أنه تم افتتاح متحف شرم الشيخ، وكفر الشيخ، ومتحف المركبات الملكية، وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حظيت هذه المشروعات باهتمام كبير، كما حدثت نهضة كبيرة في البلاد، ومتحف شرم الشيخ، يعرض لأول مرة مجموعات أثرية ليس لها مثيل في العالم، خصوصا الخبيئة التي ظهرت في إحدى الحفائر في مصر، وبها قطط وقرود وجعارين محنطة، بالإضافة إلى تماثيل من البرونز.

وتابع عضو اللجنة العليا للعرض المتحفي بوزارة الآثار، أن معظم السياح الذين يذهبون إلى شرم لشيخ يهدفون إلى الاستمتاع بالطبيعة، ولكنهم يرغبون في مشاهدة الآثار وقد يمنعهم بعد المسافة عن القاهرة، وبالتالي الدولة المصرية أحضرت لهم الآثار في نفس مكانهم.

وأوضح، أن عائدات هذه المتاحف يساعد في اقتصاد الدولة، وتغطي جزءا كبيرا من الأموال التي تنفق في هذه المتاحف.

وأشار، إلى أن متحف كفر الشيخ، هو متحف إقليمي، ويعرض فيه لأول مرة تماثيل الآلهة القديمة التي وجدت في هذه المنطقة، وهو مجاور لجامعة كفر الشيخ، وبالتالي يعتبر مركز تثقيفي ومزار سياحي، أما التحف الثالث فهو متحف المركبات الملكية في بولاق، وهي المركبات التي كان يستقلها الملوك والأمراء ويجرها الجياد والأحصنة قبل ظهور السيارات الحديثة.

وكان في المخازن عدد كبير من هذه العربات، وبالتالي تم تطوير المتحف معماريا وإنشائيا وعرض هذه لعربات فيه لكي يتعرف الناس على تاريخ هذه الفترة، وهو من المتاحف القليلة في العالم، ويعتبر المتحف الثالث بعد إنجلترا وفرنسا في عرض العربات الملكية.