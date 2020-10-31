وزير الآثار: متحف شرم الشيخ يعد نقطة جذب إضافية للمدينة

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن إقامة متحف شرم الشيخ كان حلما بدأ في عام 2003 وتوقف عام 2011 وجرى استئناف العمل، واليوم سيتم افتتاحه، ويعد نقطة جذب إضافية لمدينة شرم الشيخ، لافتا إلى أن مواعيد تشغيل المتحف بشكل استثنائي من 10 صباحا لـ1 ظهرا، ومساء من 5 لـ11.

وأضاف "العناني"، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي جامعة الملك سلمان، من مدينة شرم الشيخ، وكذلك عددًا من المشروعات الأخرى، أن مساحة المتحف 5 آلاف متر مربع، "لاند سكيب" متميزة ويوجد بها أحواض مائية ونافورات ومتاحف مكشوفة، لافتا إلى أنه فور الدخول للمتحف نجد فسيفساء ضخمة من الإسكندرية من العصر البطلمي، وفي النهاية الملك رمسيس لاستقبال الزائرين.

وأشار إلى أن المتحف به مركز استعلامات ويعرض أفلام ترويجية وقنوات تعريفية بالمتحف، وصالونات لكبار الزوار، وبازارات تقدم الحرف التقليدية الخاصة بمصر وسيناء، كما يوجد ممر متحفي ضخم ويسمى بالممر الملكي ويبرز أهم التماثيل الملكية الموجودة في الحضارة المصرية القديمة، والقاعة الرئيسية بالمتحف تحتوي على 5200 قطعة أثرية تروي الحياة اليومية للمصري كما يوجد بعض الحيوانات تكشف عن الحياة البرية في الحياة القديمة ونقل مركبين كبيرين من المتحف المصري لم يكن يرووها السائحين.

وأوضح أنه جرى إعداد تجربة فريدة عبارة عن تخيل لمقبرة من مقابر الأقصر لدفع السائح للتوجه للأقصر والقاهرة وهي عملية تشويقية، كما يوجد لأول مرة في منطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء جرى نقل 10 قطع من آثار توت عنخ آمون لعرضها بشكل مؤقت لحين نقلهم للمتحف المصري الكبير، وتخصيص قاعة للحضارات في مصر.

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح من مدينة شرم الشيخ جامعة الملك سلمان، وكذلك عدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

وأضاف "راضي" أن جامعة الملك سلمان تعد أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور ومدينة رأس سدر ومدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولاعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً واكاديمياً علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وتتضمن الجامعة كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية وعلوم الحاسبات والصناعات التكنولوجية والعلوم المالية والادارية والسياحة والضيافة والعمارة والألسن واللغات التطبيقية والزراعات الصحراوية والفنون والتصميم.