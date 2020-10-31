سحر زوجته وعاشرها جنسياً.. زوج و"حماه" يوسعان موظفاً ضرباً بالدقهلية

كشفت مشاجرة عن استخدام موظف قدرته على أعمال السحر والشعوذة، في معاشرة سيدة جنسياً، بعدما ذهبت إليه لعلاجها من السحر، إلا أنه استغل انفراده بها، وغيابها عن الوعي، وقام بمواقعتها جنسياً، مما دفع زوجها ووالد المجني عليها، بمهاجمة الموظف والتعدي عليه بالضرب.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة ميت غمر، بنشوب مشاجرة بقرية "كفر المقدام"، التابعة لدائرة المركز، بين زوج وحماه من جانب، وموظف في رئاسة مركز ميت غمر.

انتقل الرائد أحمد فريد، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من "محمود ي. غ."، 30 سنة، عامل، و"صبيح ط. أ.، 45 سنة، مبيض محارة طرف أول، ويقيمان بقرية "كفر المقدام"، و"ح."، 42 سنة، موظف برئاسة مركز ومدينة ميت غمر، وتبين إصابته بكدمات متفرقة في الوجه إثر المشاجرة.

وبسؤال الطرف الأول، كل من الزوج وحماه اتهما الموظف بأنه يمارس أعمال السحر والشعوذة، وأنه تدخل في حياة الزوج الأسرية، للتفريق بينه وبين زوجته بأعمال السحر، واستغل انفراده بزوجة الأول وابنة الثاني، بمعاشرتها جنسيا منذ ما يقرب من عام.

وباستدعاء الزوجة، أكدت أنها ذهبت إلى الموظف في بيته، وأثناء جلسة علاج، غابت عن الوعي، لتجد نفسها قد عاشرها الموظف جنسياً، وكان ذلك منذ ما يقرب من عام.

وبسؤال الموظف فيما هو منسوب إليه، أكد أنه كان يعالج الزوجة "روحانيا"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 34202 لسنة 2020 جنح مركز ميت غمر، للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.