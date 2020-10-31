عاجل.. انفجار قوي يهز بغداد

وقع انفجار قوي هز العاصمة العراقية بغداد، لم تعرف أسبابه بعد، وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وكان الهدوء ساد ساحة التحرير وسط بغداد، قبل سماع دوي الانفجار خاصة في شارعي أبو نواس والسعدون؛ عقب تجدد التظاهرات المطالبة بالقضاء على الفساد، وذلك وفقا لما ذكره مصدر أمني عراقي.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه - في تصريح خاص لقناة السومرية نيوز العراقية اليوم الثلاثاء- إن "شارع السعدون شهد صباح اليوم هدوءا نسبيا، كذلك الحال في ساحة التحرير، وشارع أبو نواس".

وأضاف أن "أعداد المتظاهرين في شارع السعدون بين 20 إلى 25 متظاهرا، أغلبهم من المارة، بينما يتواجد في ساحة التحرير نحو 30 شخصا".

وكان قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي قد وجه في وقت سابق بفتح جسر السنك والطرق التي أغلقت منذ يومين على خلفية تجدد التظاهرات.

وشهدت بغداد تجدد التظاهرات لإحياء ذكرى الاحتجاجات العارمة التي شهدها العراق في 2019، فيما اتخذت القوات الأمنية إجراءات حول ساحة التظاهر شملت قطع بعض الطرق والجسور.