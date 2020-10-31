عاجل.. جونسون: الإغلاق لن يشمل مباريات الدوري الإنجليزي والمدارس والجامعات

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، استمرار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأكد جونسون، أن إجراءات الإغلاق الجديدة في بريطانيا، لا تشمل المدارس والجامعات، موضحا أنها تشمل إغلاق المتاجر غير المهمة والحانات، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" اليوم.

وطالب جونسون، البريطانيين، بالبقاء في منازلهم ابتداء من يوم الخميس المقبل، وحتى مطلع ديسمبر المقبل، وعدم الخروج إلا للضرورة، قائلاً: "علينا التحرك سريعاً لاحتواء تفشي الفيروس".

وتابع جونسون: "لدينا آمال قوية بالتوصل إلى لقاح العام المقبل، منوها إلى أن البرلمان البريطاني سيصوت الأربعاء على إجراءات الإغلاق".