"جونسون آند جونسون" تعلق تجارب لقاح كورونا بعد إصابة متطوع بمرض غريب

أعلنت مجموعة "جونسون آند جونسون" للصناعات الدوائية، تعليق التجارب السريرية التي تجريها على لقاحها التجريبي ضد فيروس كورونا، بعد إصابة أحد المتطوعين المشاركين في التجارب بمرض "غير مفسر".

ولم تكشف المجموعة عن طبيعة المرض أو الأعراض التي ظهرت على المتطوع، إلا أنّها دعت اللجنة المستقلة لسلامة المرضى للانعقاد للتحقيق في هذا التطور، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وأصدرت المجموعة الأمريكية بيانًا حول الأمر قالت فيه: "أوقفنا مؤقتا التلقيح الإضافي في جميع تجاربنا السريرية على لقاح تجريبي ضد فيروس كورونا، بما في ذلك كامل تجربة المرحلة الثالثة، وذلك بسبب مرض غير مفسر أصيب به أحد المشاركين في الدراسة".

وأوضحت الشركة، أنّه بموجب قرار تعليق التجارب السريرية، تم إغلاق نظام للتسجيل عبر الإنترنت استحدثته في نهاية سبتمبر لجمع 60 ألف متطوع للمشاركة في المرحلة الثالثة والنهائية من التجارب السريرية.

ولفتت المجموعة في بيانها إلى أنّ "حصول أحداث خطرة غير مرغوب بها أمر متوقع في أي دراسة سريرية، لا سيما في الدراسات الكبيرة".