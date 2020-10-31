"مسافرون": افتتاح جامعة الملك سلمان سيحدث رواجا اقتصاديا بجنوب سيناء

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية "مسافرون للسياحة والسفر"، وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا لجنوب سيناء، وما يتم على أرضها من مشروعات وافتتاحات، كان آخرها اليوم بافتتاح جامعة الملك سلمان وطريق رأس النقب وعدد من المشروعات الأخرى.

"عبد اللطيف": افتتاح جامعة الملك سلمان ينشط السياحة الداخلية وينوع أنشطة جنوب سيناء

وأكد "عبد اللطيف"، في تصريحات له اليوم، أن جامعة الملك سلمان تعد أول جامعة متكاملة تقام في جنوب سيناء، وتبلغ مساحتها نحو 300 فدان موزعة على 3 مدن هي الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، ومؤهلة لاستيعاب 30 ألف طالب، مشيرًا إلى أن الجامعة توفر أثناء مراحل تنفيذها أكثر من 20 ألف فرصة عمل تقريبًا مباشرة وغير مباشرة، ما يعني أنه سيتم استثمار ذلك في مشروعات صناعية وغذائية وزراعية لتوفير احتياجات الجامعة وغيرها من المشروعات، وسيحدث ذلك رواجًا اقتصاديًا وتجاريًا بجانب النشاط السياحي.

وأشار رئيس "مسافرون" إلى أن مثل هذه المشروعات تعطي نوعًا من التنوع في الأنشطة بجنوب سيناء، وتدعم حركة السياحة الداخلية لمدن شرم الشيخ وطابا ونويبع وغيرها من المدن، وهي مثال حي لروح الصداقة بين مصر والسعودية، لاسيما أن الجامعة ستجذب دارسين من مختلف بلدان الوطن العربي، ما يعطي نوعًا من تبادل الثقافات والحضارات وينشط السياحة أيضًا.

حملات قوية داخل السوق المصري لتنشيط السياحة الداخلية

ومن جانب آخر، قال "عبد اللطيف"، إنه حتى تعود السياحة الأجنبية إلى طبيعتها فلابد من إعداد حملات قوية داخل السوق المصري لتنشيط السياحة الداخلية، من خلال حزمة إجراءات يجب اتباعها، ومنها ضرورة تعاون المصالح والجهات الحكومية والقطاع الخاص في إعداد برامج سياحية بالتنسيق مع الفنادق والقرى السياحية، تشمل عروضًا مناسبة لاستقطاب السياحة الداخلية، مع تسهيلات في أسعار الطيران والانتقالات، وكذلك تقديم أسعار جيدة من الفنادق لهذه الجهات في حالة التعاقد على جروبات سياحية متعددة من الشركات والبنوك على سبيل المثال.

وأشار إلى ضرورة إعداد تصورات جديدة لمبادرات سياحية جديدة لتنشيط السياحة الداخلية من قبل وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع المحافظات السياحية والجهات والمصالح والوزارات والجامعات، وكذلك توقيع بروتوكولات تعاون بين الهيئات والشركات وجمعيات المستثمرين بهذه المدن السياحية لاستقبال افواج سياحية بعروض وأسعار مناسبة.