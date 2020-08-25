انتعاش السياحة الداخلية يسبب زحام وتكدس للسيارات على كمين الغردقة

شهد كمين الغردقة الشمالي، مساء اليوم الثلاثاء، زحام شديد وتكدس عشرات السيارات، نتيجة توافد المئات من المواطنين على الفنادق السياحية، في ظل انتعاش حركة السياحة الداخلية.

شددت الأجهزة الأمنية، من إجراءات تفتيشية على الكمين الأمني الشمالي والجنوبي لمدينة الغردقة، في ظل تواجد أمني مكثف لرجال الأمن وإدارة مرور البحر الأحمر، على الكمائن والطرق المؤدية إلى المدينة السياحية، تحت إشراف اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن البحر الأحمر.

وكثفت إدارة مرور البحر الأحمر، الخدمات المرورية والرادرات على الطرق السريعة، وحذرت المسافرين على الطرق من السرعة الزائدة، واتباع إرشادات المرور.

وكشف ايهاب شكري، أحد ملاك شركات السياحة بالبحر الأحمر، على انتعاش الفنادق والمنتجعات السياحية بالآلاف المواطنين من جميع محافظات مصر الوافدين على مدينة الغردقة، لقضاء إجازة الصيف الفنادق والمنتجعات السياحية، لافتا إلى أن نسبة الأشغال وصلت إلى 50% في عدد من الفنادق، وهى النسبة المقررة لاستقبال السياحة، طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.