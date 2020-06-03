مستثمرو سيناء: نجاح تجربة السياحة الداخلية يؤهل لعودة الأجنبية

أشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، بتجربة عودة السياحة الداخلية بشكل جزئي إلى المنتجعات السياحية، مؤكداً أن هذا النجاح جاء نتيجة لجهود الدولة ممثل في وزارتي السياحة والصحة والمنشآت الفندقية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المنتجعات السياحية.

وأضاف عبد اللطيف، في تصريحات صحفية اليوم، أن المصريين يرغبون في قضاء أجازاتهم داخل المنتجعات السياحية وخير دليل أن نسبة الإشغال المقررة بالفنادق وهي 25% كانت مكتملة داخل الفنادق المصرح لها باستقبال سائحين مما دعا الدولة إلى زيادة نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 50% الآن.

وأوضح عبد اللطيف، أن العالم كله يتجه حاليا إلى العودة بشكل تدريجي إلى الحياة الطبيعية وأغلب شركات الطيران أعلنت عن عودة حجز رحلاتها من جديد إلى الوجهات المختلف بل وأصبح هناك طلب ملح من بعض الدول المصدرة للسياحة إلى مصر مثل بريطانيا، حيث يرغب منظمو الرحلات في تشغيل رحلات شارتر إلى الوجهات السياحية المصرية.

وشدد عبداللطيف على ضرورة إعداد خطط سياحية من الآن للموسم السياحي الشتوي الذي يبدأ من أكتوبر المقبل، ببرامج جديدة تناسب احتياجات السائح ووضع خطط لاستهداف السياحة الروحانية والاستشفائية مع التركيز على مدن مثل سانت كاترين وسفاجا وسيوة والواحات البحرية بهدف الاسترخاء وسياحة السفاري والجبال والتسلق وسماع الموسيقى الجميلة.

وأكد عضو جمعية مستثمرو جنوب سيناء، أنه بعد فترة الضغط النفسي والعصبي نتيجة أزمة كورونا يحتاج السائح الى الهدوء والاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة كنوع من الروحانيات التي تدخل البهجة والسعادة عليه ويجب على جميع الجهات المعنية العمل في هذا الاتجاه مع الاستعداد للمشاركة بالبورصات السياحية المقبلة ببرامج سياحية قوية ومناسبة.

واقترح أن يتم تشكيل لجنة لإعداد البرامج السياحية والتسويق لها تضم وزارات الطيران والسياحة والصحة وغرفة المنشآت الفندقية بهدف وضع خطط مستقبلية لجذب مزيد من السياحة إلى مصر في ظل عودة الأسواق المصدرة للسياحة في أوروبا للنشاط من جديد.

وناشد بسرعة تنفيذ مبادرة تمويل السياحة بفائدة مخفضة بهدف سداد رواتب العاملين بالسياحة، والتي تم الإعلان عنه منذ فترة ولم يتم تنفيذها حتى الآن ما يضع مشاكل أكبر على كاهل القطاع السياحي.