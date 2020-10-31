أسعار الذهب تستقر بنهاية تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 824 جنيها

شهدت أسعار الذهب، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، الأمر الذي وضع كثيرين من المقبلين على شراء المعدن الأصفر، في حيرة بين الشراء أو العدول عنه.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت استقرارًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بنهاية تعاملات اليوم السبت، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 939 و942 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 822 و824 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 705 و706 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و592 جنيهًا.

الذهب سيكون الملاذ الآمن خلال الأيام المقبلة

وقال رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت، إنّ سوق الذهب المصري شهد تأثرًا كثيرًا بالأحوال السياسية والاقتصادية فى مصر وعاد الانكماش للصاغة المصرية نظرًا لانشغال الكثيرين بعودة الدراسة وانتهاء موسم الأفراح المعتاد خلال تلك الفترة.

وكانت تقارير صادرة عن مجموعة سبائك الكويت أوضحت في تقريرها الأسبوع الماضي، أنّ المعدن الأصفر تشبث بمستوى 1900 دولار للأونصة نهاية الأسبوع رغم التقلبات الحادة خلال تداولات الأسبوع الماضي، إذ هبط الذهب من 1925 دولارًا للأونصة بداية الأسبوع إلى 1887 دولارًا خلال جلسة الثلاثاء، ليتأثر بقوة الدولار وحاجة المستثمرين إلى عمليات التسييل والتوجه إلى بورصات الأسهم.

وأشار رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية، إلى أنَّ أسعار الذهب تنخفض في حال ارتفاع الدولار مقابل العملات الأجنبية، وترتفع الأسعار إذا انخفضت أسعار الدولار، مشددًا على أنَّ المشكلة الكبرى هي فيروس كورونا، والذي أصاب الأسواق العالمية، وطالما لم يصل العالم لعلاج لفيروس كورونا، فإن أسعار الذهب ستظل في ارتفاعات متوالية حتى لو انخفضت في الوقت الحالي، وقد يكون بعض صناديق الاستثمار باعت كميات من الذهب الذي اشترته لجني الأرباح، وهذا أدى إلى الانخفاض، ولكن السبب الأساسي ما زال موجودا إن لم يُعالج، وسيكون هناك ارتفاعات متوالية.