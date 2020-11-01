مهرجان للعسل الشهر المقبل.. تعرف على التفاصيل

تستضيف حديقة الأورمان بالجيزة الشهر المقبل مهرجان العسل المصري، في دورته الثانية، وذلك بعد نجاح مهرجان العام الماضي والذي اقيم في حديقة الميريلاند بمصر الجديدة بالقاهرة.

وقال فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب لـ"الوطن"، "إن مهرجان العسل احتل موقعاً مميزاً على خريطة المحافل الدولية في مجال العسل ومنتجات النحل سواء على المستوى التنظيمي أو المشاركة الواسعة من الشركات على المستوى المحلي والعربي على حد سواء هذا إلى جانب التفاعل الشعبي والإقبال الجماهيري".

أوضح أن أهداف المهرجان في دورته الثانية تتمثل في تقديم كل الدعم والحماية للنحالين وذلك إيمانا منا بأهمية عسل النحل للإنسان كغذاء متكامل ذو خواص علاجية والذي ظهر دوره بشكل فعال في الآونة الأخيرة كواحد من أهم طرق تعزيز المناعة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لدعم الجسم ضد فيروس كورونا.

وأضاف أن إدارة المهرجان وضعت شعار "جيش مصر الأصفر" للعام الحالي بهدف تسليط الضوء على الدور الفعال الذي يقوم به نحل العسل لصالح البشرية من خلال إنتاجهم للعسل كواحد من أهم معززات المناعة وكذلك التعريف بالطرق السليمة لحماية النحل والتعامل معه، فضلا عن التواصل المباشر بين منتجي العسل والمستهلكين، كذلك فتح آفاق لتبادل الخبرات بين منتجي العسل لخلق فرص التعاون المشترك وتعريف الشباب بصناعة تربية نحل العسل وجدواها الاقتصادية وفتح فرص تسويقية وتصديرية جديدة للمنتجين.

وأشار إلى أن المهرجان هذا العام يعقد تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة البيئة ومجلس الوحدة الاقتصادية، مؤكداً ان مهرجان العام الحالي يعمل على الوصول إلى مستوى أعلى من التطوير ليكون محفلاً يفخر به جميع النحاليين المصريين والعرب ومنافساً لجميع مهرجانات العسل العالمية.

ولفت إلى أن المهرجان يبدأ في الـ18 من نوفمبر إلى 22 نوفمبر بحديقة الأورمان بالجيزة والتي تعد من أعرق وأجمل الحدائق النباتية في العالم.