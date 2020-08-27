الناظر: كورونا سيتحول لـ"موسمي".. وعسل النحل والرياضة يقويان المناعة

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إنّ فيروس كورونا أصبح ضعيفا، والإصابات الجديدة ليست بشدة وخطورة ما كان يحدث في مارس وأبريل الماضيين.

وتوقع الناظر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، أن يتحول الفيروس لـ"موسمي" مثل سارس وفيروسات الإنفلونزا الأخرى، لكن لا يجب الاعتماد على ذلك، إذ إنّ الفيروس لديه القدرة على الانتقال السريع، ويجب ألا نعطيه الفرصة لعودة نشاطه من جديد.

ونصح المواطنين بتناول معلقة عسل نحل صباحا وطبق سلطة يوميا، وشرب المياه بكثرة أي 3 لترات على مدار اليوم، لتقوية المناعة، إضافة إلى ممارسة الرياضة والتمشية، ومحاولة تعرض الجلد للشمس بمعدل نصف ساعة يوميا في فترة بعد العصر، للحصول على الأشعة فوق البنفسجية، إذ تحول مادة في الجلد لـ"فيتامين د" وهو مهم لتقوية المناعة.

كما نصح الناظر، بعدم تناول الحلويات والأملاح بكثرة، والتركيز على تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة، والإكثار من تناول البرتقال والموز، لاحتوائهما على "فيتامين سي"، لافتا إلى أنّه لا يفضل تناول كبسولات الفيتامينات إلا باستشارة الطبيب.