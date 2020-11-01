"عَوده" يستأنف مفاوضاته مع بنك أبوظبي الأول لبيع وحدته في مصر

أوضح محمد بدير، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك «عَوده»، أنه تم استئناف المفاوضات الحصرية بين كل من بنك عَوده لبنان وبنك أبوظبى الأول - الإمارات، بشأن بيع شركته التابعة المملوكة بالكامل فى مصر (بنك عوده - مصر) إلى بنك أبوظبى الأول - الإمارات.

وأضاف أن البنكين أجريا مناقشات مثمرة فى وقت مبكر من العام وأحرزا تقدماً كبيراً فى العديد من النقاط.

وتخضع المناقشات الحالية لتأكيد الفحص، وتوقيع العقود والحصول على موافقة الجهات المختصة، بما فى ذلك موافقة البنك المركزى المصرى.

وتدرس مجموعة بنك عوده اللبنانية بيع وحدتها فى السوق المصرية، ضمن خطتها للتخارج من بعض استثماراتها فى عدد من الأسواق، بغرض تعزيز وضعها المالى والتوافق مع متطلبات البنك المركزى اللبنانى الذى يعكف على إدارة أزمة اقتصادية عنيفة بالبلاد، حيث إنه قد تضطر المجموعة للتخارج من أسواق أخرى بجانب مصر، وذلك للتوافق مع متطلبات البنك المركزى اللبنانى التى تلزم البنوك هناك بإجراء زيادة فى رؤوس أموالها بنسبة 20% قبل نهاية يونيو المقبل.