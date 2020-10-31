محافظ البحر الأحمر يحذر المواطنين من الطقس: الخروج للضرورة فقط

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن الأرصاد الجوية، توقعت منذ أربعة أيام، سقوط سيول على المحافظة، وهذه المرة هطلت السيول من الجهة الجنوبية للمحافظة، كما سقطت أمطار متقطعة على بعض المناطق.

وأضاف "حنفي"، في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، اليوم السبت، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه عقد اجتماعا مع مختلف الهيئات في المحافظة لمراجعة خطة المواجهة، وإمكانية إغلاق الطرق في حالة زيادة السيول لإخلاء الطرق للوصول سريعا إلى بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وتابع محافظ البحر الأحمر، بأن السيول متوقفة حاليا، ولكن يتوقع أن تكون هناك سيول غدا الأحد، وأنهم مستعدون جيدا، ويتابعون الموقف باستمرار، وهناك غيوم بصفة عامة على المحافظة، وعلى الناس أن يحذروا في قيادة السيارات، ويفضل عدم التحرك من المنزل إذا لم يكن التحرك ضروريا.

وشهدت محافظة البحر الأحمر، تساقط أمطار خفيفة على مرسى علم ومدن الجنوب، وطريق الشيخ فضل - رأس غارب، وتحديدا بمنطقة الكيلو 70، وكذلك بعدة مناطق جبلية متفرقة بمدينة مرسى علم.

كانت تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، إخطارًا بسقوط الأمطار الخفيفة بالأماكن سالفة الذكر، لتوخي الحذر، وأخذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لسقوط الأمطار مجددا بغزارة، حيث رفعت محافظة البحر الأحمر، درجة الاستعداد للقصوى تحسبا لهطول الأمطار وموسم السيول.

وكان استعرض اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الخطة العامة للحماية من مخاطر السيول، وتوضيح المعلومات والحصر الخاص بآخر وضع بمخرات السيول وكافة المناطق بالبحر الأحمر؛ كما جرى استعراض الخرائط الخاصة بالتنبؤات الجوية خلال الفترة المقبلة، ومتابعة المناطق المحتمل سقوط الأمطار بها.

وأشار المحافظ خلال الاجتماع إلى أن ما قامت به المحافظة من إنشاء سدود وبحيرات، أسهم بشكل كبير في حماية مدينة الغردقة ومدن المحافظة من السيول حال حدوثها، مشددا على ضرورة رفع أقصى درجات الاستعداد والالتزام وتطبيق الخطة الموضوعة لمواجهة الأمطار واستعداد التمركزات المحددة بكل مدينة، المزودة باللوادر وسيارات الإنقاذ وكاسحات وسيارات الشفط، للسيطرة على أي أمطار، وسرعة التحرك لإنقاذ حياة المواطنين.