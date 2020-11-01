الثقافة اليوم.. مهرجان الموسيقى العربية وذكرى لويس عوض في بيت الشعر

حفل الأجندة الثقافية اليوم 1 نوفمبر 2020، بمجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية يأتي على رأسها مهرجان الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ويشارك في الدورة الـ29، 93 فنانا من خمس دول عربية ومنهم علي الحجار وهاني شاكر ووائل جسار وصابر الرباعي.

وينطلق حفل افتتاح المهرجان بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بمسرح النافورة بساحة دار الأوبرا في الثامنة مساءً.

وتحيي حفل الافتتاح الفنانة نادية مصطفى، كما تكرم وزيرة الثقافة في الحفل 12 شخصية ممن أثروا الحياة الفنية في مصر والبلاد العربية ومنهم الشاعر بخيت بيومي وآخرين.

والمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي ، تعقد لجنة التراث الثقافي غير المادي برئاسة الدكتور سميح شعلان، ولجنة حماية الملكية الفكرية برئاسة الدكتور حسام لطفي ندوة بعنوان "الملكية الفكرية وصون التراث الثقافي غير المادي"، وذلك في تمام السادسة من مساء بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يحاضر بها: الدكتور أحمد مرسي أستاذ الأدب الشعبي والفلكلور، ويعقب عليها الدكتور حسام لطفي مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية، ويدير الندوة: الدكتور احمد سعيد عزت عضو اللجنة.

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما تبث المحاضرة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.

وبمناسبة الذكري الثلاثين علي رحيل المفكر الكبير لويس عوض، يقيم بيت الشعر العربي " ببيت الست وسيلة" ـ خلف الجامع الأزهرـ، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء، صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي للإحتفاء بذكرى المفكر الكبير .

يشارك في الصالون: أحمد عبد المعطي حجازي، سعيد توفيق، حسن طلب، شعبان يوسف، السماح عبد الله.

وفي الرابعة عصر نفس اليوم تقام ورشة شعراء جامعات مصر، الورشة مخصصه هذا الأسبوع للشعر اللبناني الحديث.