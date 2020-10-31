وزارة الثقافة تؤجل معرض الأوبرا للكتاب: تفاديا للزحام

أعلنت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على تأجيل معرض الأوبرا للكتاب، والذى كان مقررا افتتاحه غدا الأحد إلى النصف الثانى من الشهر ذاته، بالبارك الخاص بدار الأوبرا المصرية.

وقال إسلام بيومي، مدير إدار المعارض بالهيئة العامة للكتاب، إن سبب تأجيل معرض الأوبرا، إلى النصف الثاني من نوفمبر، لتفادي الزحام في ساحة الأوبرا، وخاصة أن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ستنطلق غدا على مسرح النافورة بساحة الأوبرا.

وأضاف بيومي لـ"الوطن"، أن موعد المعرض يتقاطع مع معرض الشارقة الدولي للكتاب بالإمارات، وعدد كبير من الناشرين المصريين مشاركين فى المعرض، والذي يقام في الفترة من 4 إلى 14 نوفمبر.

وتأتى سلسلة معارض الكتاب الإقليمية بعد ثمانية أشهر من توقف هذه النوعية من المعارض، حيث بدأ الترتيب لها في سبتمبر الماضي، بعد موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عودة المهرجانات، ومعارض الكتاب، شرط أن يكون الافتتاح والختام في مناطق مفتوحة، بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للمكان.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية معرض الإسكندرية للكتاب، المقام فى الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر بأرض كوتة، وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج علي، وعدد من قيادات وزارة الثقافة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

كما افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب نيابة عن وزيرة الثقافة، معرض المنصورة للكتاب، وذلك بحديقة شجرة الدر بجوار نادي جزيرة الورد، والذي أقيم فى الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الجارى.