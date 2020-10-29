الثقافة: مد معرض "كنوز متاحفنا" بقصر عائشة فهمي إلى 30 نوفمبر

أكدت وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية على مد معرض "كنوز متاحفنا 5.. مختارات من الفن الأوروبي " حتى 30 نوفمبر 2020، وذلك نظرا للإقبال الكبير على المعرض، وتحقيقاً لرغبة الفنانبن والجمهور، ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يومياً من 9 صباحا إلى 9 مساء عدا الجمعة.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة معرض "كنوز متاحفنا" في نسخته الخامسة، بقصر عائشة فهمي بالزمالك.

و يضم المعرض أكثر من 100 عملا فنياً، تم اختيارها من مقتنيات المتاحف المصرية مثل متحف الجزيرة، ومتحف محمود خليل وحرمه، ومتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

ويتميز المعرض بتنوع الأعمال بين تصوير زيتى ونحت، لكوكبة من الفنانين العالميين، أمثال (بول جوجان، رودان، كلود مانيه، إدوارد مانيه، رينوار، وألفريد سيسلى وديجا) وغيرهم كثيرون من علامات الفن الأوربي.

وتغطي الأعمال في مجموعها، فترة زمنية تتجاوز المائتى عام، ليكون المعرض بمثابة فرصة حقيقية للتعرف على الحركات الفنية التى سادت أوربا فى تلك الفترة الزمنية، والربط بينها، حيث تعد تلك العروض الاستثنائية، تجربة فريدة فى الحركة التشكيلية المصرية، ونهجا مثمرا يذكرنا بأن مصر كانت ومازالت، مركزا ومقصدا لكل فنون العالم.

وأعلن الفنان إيهاب اللبان، مدير مجمع الفنون، أن المعرض حقق نجاحًا فوق المتوقع منذ بداية افتتاحه، حيث وصل عدد الزائرين للمعرض إلى 8 آلاف زائر في الأسبوع الأول من الافتتاح.

وأشار إلى أن سلسلة كنوز متاحفنا حققت نجاحا كبيرا، على مدار الدورات الماضية، وهو الأمر الذي أكسبها ثقة الجمهور.

وتابع: أعمال المعرض تحتوي على أعمال لفنانين من الصعب رؤية أعمالهم إلا عند السفر خارج مصر، وهي أعمال الفنانين الأوربيين في القرن التاسع عشر، والموجودة ضمن مقتنيات متاحف محمود خليل وحرمه، والجزيرة ومتحف الفن بالإسكندرية.

وأشاد زوار المعرض بالأعمال، كما أشاد المتخصصون بمستوى العرض وتنظيمه ومنهم الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق الذي قال "شعرت بالزهو والفخر لما تمتلكه مصر من عيون الفن العالمي، كما سعدت بسيناريو عرض الأعمال.."