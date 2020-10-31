صور.. جوهرة تشارك بحفلة خاصة على هامش مهرجان الجونة بحضور نجوم الفن

أحيت الراقصة جوهرة، حفلة خاصة بالجونة منذ ساعات قليلة، بعد انتهاء فعاليات مهرجان الجونة في دورته الرابعة، وحرص على حضور الحفل عدد من الفنانين والشخصيات العامة، جاء من ضمنهم الفنان خالد الصاوي والفنان هاني رمزي ورجل الأعمال سميح ساويرس.

وعلى جانب آخر، كان أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلا ناجحا ضمن فاعليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الرابعة، والذي اختتم أمس الجمعة، وحرصت الفنانة دينا الشربيني، على حضور حفل عمرو دياب، وتفاعلت مع جميع الأإغاني التي قدمها "الهضبة" خلال الحفل.

وظهر "دياب"، بصحبة دينا الشربيني والفنانة يسرا بأحد اليخوت، كما ظهر عمرو دياب على أحد شواطئ الجونة، بصحبة عدد من أصدقائه، وأحيا عمرو دياب الحفل الذي نظمته إحدى شركات الرعاة، بحضور عدد كبير من الفنانين الحاضرين لمهرجان الجونة السينمائي.

وانطلق مساء أمس، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والذي بدأت فعالياته يوم الجمعة الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي، وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات المهرجان مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وتم خلال حفل الختام، إعلان جوائز المهرجان، وقدمت الحفل الإعلامية والممثلة ناردين فرج، وتم تكريم الممثل المصري الاستثنائي خالد الصاوي ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي ضمن فعاليات الحفل أيضًا، وتحدث الصاوي عن سعادته بهذا التكريم وخاصة أنه يأتي من مهرجان الجونة السينمائي الذي يعتبره واحدًا من أهم الفعاليات السينمائية في المنطقة العربية بأسرها.