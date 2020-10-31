برومو "خيط حرير" يتخطى مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه

تخطى برومو مسلسل "خيط حرير" للفنانة مي عز الدين مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه.

ويُعرض المسلسل بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق 2 نوفمبر، على أن يكون عرضه من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع في الساعة 7:45 مساءً.

وكشفت شركة "سينرجي"، عن البرومو الرسمي للمسلسل، والذي كشف عن الكثير من التشويق والإثارة بالعمل الدرامي، بجانب الإطار الاجتماعى لأحداثه، ويتم عرضه في 35 حلقة.

"خيط حرير" يشارك في بطولته مع الفنانة مي عز الدين، كل من محمود عبدالمغني، وسوسن بدر، ونيقولا معوض، ومي سليم، وهنادى مهنا، ومحمد سليمان، وصفاء الطوخى، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبدالرحيم حسن، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وياسمين رحمي، ويوسف عثمان، وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

ويعتبر مسلسل "خيط حرير" العمل الرابع الذي يجمع مي عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سوياً مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016، والثالث مع مؤلف العمل محمد سليمان عبد الملك.ويعد "خيط حرير" المشاركة الأولى للفنان نيقولا معوض أمام الفنانة مي عز الدين، وعُرض لـ"نيقولا" مسلسل "العودة"، والذي جسد فيه شخصية المحقق كريم معلوف والذي يبحث عن جرائم يظنها كل من حوله أنها حوادث عادية، ولكن حدسه كمحقق يسير في اتجاه مختلف.

ويراهن المؤلف محمد سليمان عبدالملك، في مسلسله الجديد على الاختلاف الذي يقدمه من خلال قصة بسيطة تدور في إطار اجتماعي رومانسي، وعلى تقديم مي عزالدين لقدرات أكثر بكثير مما قدماها سويا في الأعمال السابقة، موضحًا أنَّه لا يشغل باله بعرض العمل في رمضان أو خارجه، وكل ما يشغله هو تقديم عمل جيد يجذب الجمهور.