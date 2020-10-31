خالد الصاوي: زاملت هنيدي وصالح في الجامعة.. واخترت طريق "الذكي الغبي"

قال الفنان خالد الصاوي، إنه زامل الفنانين خالد صالح ومحمد هنيدي في الجامعة، وبعدذلك كون فرقة "الحركة" وعمل معه الفنان فتحي عبدالوهاب، وعندما تخرج في كلية الحقوق، عمل محاميا جزئيا، ثم محاميا بالاستئناف، ولكنه كان يحب التمثيل منذ صغره.

ووجه "الصاوي"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم السبت، نصيحة للشباب، وقال: "اعمل اللي بتحبه، ولا تفعل ما لا تحبه، ولو اختيار اللي بتحبه صعب يجب عليك أن تدفع الثمن، وهذه هي حياتك ومن حقك أن تفعل فيها ما تشاء".

وأضاف: "أنا أخدت طريق الذكي الغبي، اللي هو بيعند لغاية ما العند يوصلني للي أنا عايزه، ومثلا عندما عملت دور جمال عبدالناصر، فإن قبول الدور يعتبر فخرا لأن كبار الفنانين مثل أحمد زكي أدوا الدور، وأفخر بإقدامي على هذا الدور، ولكني ركبت دماغي والفيلم منجحش، ولكن العند عندي كان زيادة.. وأنا لما حد يعاندني مبرجعش ولا خطوة ورا.. وأتمنى لو شباب بيتابعني أقول له: (اختار بقوة، ونفذ بحرفنة)".

واختير الفنان خالد الصاوي، للتكريم في مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الرابعة التي انتهت أمس الجمعة، وحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي.