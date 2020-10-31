خالد الصاوي: عيطت في الشارع بسبب دوري في "الباشا تلميذ"

قال الفنان خالد الصاوي، إنه في بداية حياته الفنية أدى بعض الأدوار الصغيرة، مضيفا: "ابتديت بمشهد أو مشهدين في فيلم ميتشافش، وميتعرضش سينما، ولكن بيروح فيديو، وأنا قررت اني هبقى ممثل أثناء فيلم عمارة يعقوبيان، وقبلها كنت بشتغل حاجات تانية جنب التمثيل".

وأضاف "الصاوي"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم السبت: "بدأت ببعض الأدوار الصغيرة في سن 26 عاما، وعملت مع الفنانة نبيلة عبيد في فيلم (درب الرهبة)، وكنت أؤدي دور وكيل نيابة، وشجعوني جدا في الفيلم.. واللي بيشجعك في الأول واللي يكسر مقاديفك في الأول لا تنساهم".

وتابع: "فيلم عمارة يعقوبيان كان بالنسبة ليا يا صابت يا اتنين عور، وأنا وصلت لوقت متراوح بين حافة النجاح والفشل، وموجة تاخدني فوق وموجة تاخدني تحت، زي فيلم الباشا تلميذ، لأني كنت قمت ببطولة قبلها بخمس سنوات، ولما عملت الفيلم كنت ممثل ثامن مش حتى تاني، وده خلاني عيطت في الشارع، ولكن الدور اللي مكنش عاجبني عمل علامة".

وأوضح: "اشتغلت في أفلام واقعة لكن عملت كل جهدي إن أنا مبقاش واقع.. ولما قررت أبقى ممثل محترف قررت عدم التدخل في شغل المؤلفين والمخرجين إلا بحدود".