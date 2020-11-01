القومي للبحوث: النتائج المعملية للقاح كورونا المصري مبشرة وآمنة

الوصول إلى علاج لكورونا فيروس " كوفيد 19"، أمل يراود مختلف دول العالم للإسراع في إيجاد عقار أو لقاح يسهم في الحد من انتشار المرض و القضاء عليه، أمريكا والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند ومصر وعشرات الدول، أعلنت إجراءها أبحاثا ودراسات لإنتاج دواء أو لقاح للمرض، ولم تعلن أي دولة حتى الآن الانتهاء من جميع مراحله والتأكد من فعالية أي علاج على المرض، ما عدا روسيا التي أعلنت منذ أيام عن تقدمها لمنظمة الصحة العالمية بشأن اعتماد لقاح سبوتنيك، وذلك بعد الانتهاء من التجارب الإكلينكية على المتبرعين لعدد 40 ألف متبرع.

ولم يختلف المشهد كثيراً في مصر، ففي الأول من يوليو الماضي، كشف وزير التعليم العالي، عن انتهاء علماء المركز القومي للبحوث من تحضير 4 لقاحات لفيروس كورونا، والإعلان عن الانتهاء من واحد منهم والانتهاء من مرحلة التجارب على الحيوانات وتحقيقه نتائج إيجابية على الفيروس، والبدء في إعداد الملف كاملاً وتقديمه للجهات المختصة للإعداد لبدء التجارب الإكلينكية على المتبرعين من البشر.

وكشف الدكتور محمد أحمد على، رئيس قسم التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث، أن علماء المركز والباحثين، نجحوا في تحقيق نتائج طيبة ومبشرة للقاح كورونا المصري "COVIED VACC 1"، لافتاً إلى أنه العمل يجرى حالياً على قدم وساق للانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة ببدء التجارب على المتطوعين، لافتا إلى أنه ستتم وفقاً لبروتوكولات معمول بها عالميا في التعامل مع المتبرعين.

وأضاف رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المركز انتهى من تجهيز جميع قوائم المتبرعين، تمهيداً لبدء التجارب الإكلينيكية للقاح المصري، موضحا أنه سيتم البدء بالمرحلتين الأولى والثانية، كل منها 100 متبرع، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة قد يصل عدد المتطوعين إلى 3000 مواطن.

"القومي للبحوث": من 18 لـ 55 عاما أعمار من تجرى عليهم التجارب الإكلينكية من المتطوعين

وأكد أن التجارب المعملية للقاح في الدراسات والتجارب على الحيوانات، "آمنة 100%"، ومبشرة، لافتا إلى أن الفئات العمرية التي تم اختيار المواطنين، تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما إلى 55 عاما، ويشترط أن تكون سلامته الصحية بنسبة 100%، ولا يعاني من أي أمراض.

وأوضح علي أن اللقاح ليس له أي مادة فعالة، قائلا: "اللقاح يعمل من خلال البروتين، ويدخل للجسم، حيث يقوم الجهاز المناعي بالتعرف عليه، ومن ثم يبدأ بعدها في التفاعل وإنتاج الأجسام المضادة، التي توقف نشاط الفيروس الحقيقي".

وقال الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين، إنه تم الانتهاء من إنتاج 500 عبوة للقاح كورونا المصري، بإحد

وقال الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين، إنه تم الانتهاء من إنتاج 500 عبوة للقاح كورونا المصري، بإحدى شركات إنتاج التطعيمات في مصر، لافتا إلى أن المصنع لديه قدرة لإنتاج 20 ألف عبوة من التطعيم في الساعة الواحدة.