صور عارية وكل طلب بسعر.. تفاصيل سقوط فتاة تمارس الدعارة بالغردقة

"حال السياحة نايم ومفيش شغل"، بهذه الكلمات حاول فتاة تدعى "س. أ" 29 سنة، تبرير إقدامها على ممارسة الدعارة، خلال استجوابها فى محضر الشرطة المحرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب، مشيرة إلى أنها كانت تعمل بالسياحة لكن أزمة كورونا أثرت على عملها وتعرضت للطرد.

وقالت الفتاة إنها أنشأت صفحة على موقع التواصل الاجتماعى أسمتها: "فراشة و.." لعرض نفسها على راغبى المتعة الحرام بمقابل مادى، حيث تستقبل على الرسائل الخاصة طلبات زبائنها وتتفق معهم على الأسعار وعلى الموعد والمكان المحدد لإقامة العلاقة.

وأضافت الفتاة خلال الإدلاء بأقوالها، أنها تقوم بإرسال صورعارية لزبائنها لاستدراجهم اليها لاقامة العلاقة بالمبلغ المطلوب الذى تحدد بيناء على رغبة الزبون التى يبديها خلال مشاهدة الصور، وأوضحت المتهمة أنها كل شيء تقدمه للزبون بسعر حتى الصور العارية يكون لها سعر خارج السعر المحدد الذى تتفق عليه مع الزبون والذى يتراوح ما بين 1000 إلى 3000 جنيه فى الليلة الواحدة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على فتاة فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر تروج لنفسها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي، وتبين أن الفتاة تدعى "س.أ" وتم القبض عليها بتهمة ممارسة الدعارة وتقديم نفسها للرجال دون تمييز وإنشاء صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعى لذات الغرض، وبمواجهتها أقرت باعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت بمقابل مبالغ مالية يتم تحديدها مع زبائنها، وتمت إحالة المتهمة للنيابة العامة التى قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على هاتفها الذى حوى مراسلاتها مع زبائنها والعديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التى تؤكد نشاطها.