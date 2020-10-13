سقوط شبكة دعارة إلكترونية تضم شابا و4 بنات: الصور مجانا والباقي بفلوس

روّج شاب و4 بنات من صديقاته لممارسة الدعارة مع راغبي المتعة الحرام، على منصات التواصل الاجتماعي وكتب رسالة: "الصور مجانا بس الباقي بفلوس فاهمين الباقي طبعا مكالمات وفيديوهات ومقابلات"، وظل أفراد الشبكة يستقطبون الرجال في شقة مستأجرة لهذا النشاط المؤثم في وسط البلد.

أسعار المكالمات والفيديوهات وممارسة الدعارة كانت تختلف من زبون إلى آخر لكنها كانت تتراوح ما بين 100 جنيه للمكالمة الجنسية إلى 1000 جنيه لممارسة الدعارة، حتى رصدت الأجهزة الأمنية نشاط المتهمين وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة الترويج للأعمال المنافية للآداب، وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وقيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لاستقطاب راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب والتواصل معهم من خلال العديد من البرامج والتطبيقات والمحادثات النصية بالاشتراك مع إحدى السيدات نظير مبالغ مالية خلال مدة زمنية محددة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام" مديرية أمن القاهرة، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ألقي القبض على شابين وبصحبتهما (4 سيدات)، وبمواجهة المتهمين اعترفا بمزاولة نشاطهما المؤثم في الترويج لبعض الفتيات وعرض صورهن على راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب بقصد تحقيق مكاسب مالية، وأضافا باستغلال الـ(4 سيدات) المشار إليهن فى الأعمال المنافية للآداب نظير مبلغ مالى، وبمواجهتهن أيدن ماجاء بأقوال المتهمين، كما تم ضبط عدد (2 هاتف محمول) مع المتهم المشار إليه ، بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التى تؤكد نشاطه الآثم.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسهم بتهمة ممارسة الدعارة وإدارة شقة لذات النشاط المؤثم، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة وأكدت التحريات على صحة الواقعة وقدمت للنيابة العامة الأدلة التى تشير إلي ممارسة المتهمين للدعارة من خلال صحفات الفيسبوك والفيديوهات والصورة المسجلة على هواتفهم وجهاز لاب توب خاص بالمتهمين وتحفظت النيابة على المضبوطات وأحيل للجنة فنية لفحصها.